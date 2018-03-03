Минобразования рекомендовало учебным заведениям возобновить работу в обычном режиме

Министерство образования и науки Украины направило письмо-разъяснение всем вузам, а также органам местного самоуправления, в сфере которых находятся другие учебные заведения, о том, что с понедельника, 5 марта, все детские сады, школы, ПТУ и вузы работают в обычном режиме.

"Сейчас проблему с газоснабжением в стране удалось оперативно решить, поэтому уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения - детские сады, школы, ПТУ и вузы – будут работать в обычном режиме. Соответствующее решение принял Кризисный комитет Министерства энергетики и угольной промышленности Украины сегодня, 3 марта 2018 года", - сказано в сообщении пресс-службы Минобразования в субботу.

Отмечается, что Министерство образования и науки направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления.

Согласно письму, сключения могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не связанным с газоснабжением. "Например, такой причиной может быть карантин или другие обстоятельства", - сказано в сообщении.

Минобразования также обращает внимание, что непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы вузов принимает само заведение в пределах своей автономии. Это же касается и органов местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.

Как сообщалось, 1 марта 2018 года состоялось заседание Кризисного комитета при Минэнергоугля, по результатам которого был составлен протокол и принят ряд решений, в частности касающихся приостановления работы учебных заведений в связи с нехваткой газа.

Когда проблему с поставками газа в Украину удалось решить, 3 марта Кризисный комитет при Минэнергоугля Украины предложил Министерству образования Украины восстановить работу учебных заведений с 5 марта.