События

16:24 03.03.2018

Донецкая фильтровальная станция к вечеру субботы восстановит водоснабжение

Донецкая фильтровальная станция к вечеру субботы восстановит водоснабжение

На Донецкой фильтровальной станции (ДФС) идет наполнение резервуаров, к вечеру субботы будет восстановлено водоснабжение, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"По информации КП "Вода Донбасса" на Донецкую фильтровальную станцию подано электроснабжения, сейчас идет наполнение резервуаров. К вечеру 3.03 будет восстановлено водоснабжение", - сказано в сообщении МинВОТ в микроблоге Твиттер в субботу.

Ранее в этот день в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что восстановлено энергоснабжение насосной станции первого подъема Юго-Донбасского водопровода в Донецкой области.

Вместе с тем, по состоянию на 7:00 субботы ДФС, которая обеспечивает водой Авдеевку (около 22 тыс. жителей) оставалась обесточенной из-за короткого замыкания накануне, 2 марта.

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Интерфакс-Украина
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