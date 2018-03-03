События

15:33 03.03.2018

МВД сообщило о семи полицейских, пострадавших во время стычек у парламента

МВД сообщило о семи полицейских, пострадавших во время стычек у парламента

Семь сотрудников полиции получили травмы в субботу во время стычек с обитателями палаточного городка у здания Верховной Рады, сообщил сайт МВД Украины.

"Результатом препятствования законным действиям полицейских стала госпитализация семи сотрудников Нацполиции с повреждениями разной степени тяжести: два правоохранителя - легкой и пять - средней. По предварительным выводам медиков, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей", - отмечается в сообщении.

Все сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Рух "Визволення" сообщил об 11 госпитализированных активистов.

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