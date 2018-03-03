События

08:51 03.03.2018

КНДР за время Олимпиады достигла некоторого прогресса в ракетной программе, считают в Вашингтоне

        КНДР продолжает добиваться прогресса в совершенствовании управления своими ракетами, что позволило бы стране поражать конкретные цели, при этом северокорейцы сталкиваются с техническими проблемами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника из администрации США.

      По словам источника, это наиболее актуальная оценка американской разведки в отношении программы ядерных баллистических ракет Северной Кореи. По мнению США, КНДР работает "над улучшением своих ракетных двигателей, подвижных пусковых ракетных установок и производства ядерных боеголовок".

      Отмечается, что "некоторый прогресс был достигнут во время относительного спада напряженности в связи с зимними Олимпийскими играми".

      Чиновник подчеркнул, что северокорейцы "все еще сталкиваются с техническими проблемами обеспечения возможности возвращения боеголовки в атмосферу земли".

      Несколько американских официальных лиц заявили телеканалу, что "дипломатическое решение в настоящее время остается в центре внимания администрации США и что есть способы блокировать ракетную программу КНДР, не дожидаясь полномасштабной войны".

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