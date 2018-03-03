В палаточном городке под Радой произошли столкновения между правоохранителями и митингующими

В субботу утром в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, задержаны 39 человек, сообщает "112.Украина".

"Возле палаточного городка под Верховной Радой происходили столкновения между полицией и протестующими. В ходе столкновений протестующие подожгли шины. Полиция задержала нескольких человек. Сообщается, что с обеих сторон есть раненые", – говорится в сообщении на сайте интернет-издания "Украинская правда" в субботу утром со ссылкой на очевидцев.

По сообщению очевидцев, полиция пришла под ВР в палаточный городок проводить следственные действия в ряде уголовных дел. В ответ на это люди из городка начали палить шины.

В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию про следственные действия возле ВР.

"В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия под ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", – написал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Фейсбук в субботу утром.

В утреннем эфире "112.Украина" А.Шевченко уточнил, что при столкновениях как минимум три человека пострадали, 39 были задержаны правоохранителями во время проведения следственных действий.

Журналист телеканала находящийся на месте событий сообщил об оцеплении палаточного городка правоохранителями.

Вместе с тем на своей странице в Фейсбук А.Шевченко сообщил, что во время проведения следственных действий в соответствии с постановлением суда на улице Грушевского следственно-оперативная группа нашла два предмета похожие на гранаты.