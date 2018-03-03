События

07:30 03.03.2018

Двое жителей Запорожья пересылали по почте метадон, спрятанный в мягких игрушках

Двое жителей Запорожья пересылали по почте метадон, спрятанный в мягких игрушках

        Работники управления противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Харьковской области совместно с работниками Холодногорского отдела полиции города и бойцами "Корд" под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №1 задержали двух мужчин (32 и 37 лет) по подозрению в реализации метадона на территории Запорожской и Харьковской областей.

      "Злоумышленники наладили поставку наркотиков из Запорожья, пользуясь услугами одной из компаний-операторов почтовой связи Украины, а наркотические средства прятали в детских мягких игрушках", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

      Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

      Оба задержанные - жители Запорожья. По данным следствия, младший из них, ранее судимый за наркопреступления, отвечал за организацию поставок метадона, его дальнейшее распределение и контролировал поступление денежных средств. Старший задержанный занимался фасовкой и сбытом наркотика.

      Во время проведения обысков по месту жительства задержанных полицейские обнаружили и изъяли около 155 граммов расфасованного для продажи метадона, расчетную банковскую карту, мобильные телефоны, электронные весы, а также автомобиль AUDI A-6 без номеров государственной регистрации. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об уведомлении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Интерфакс-Украина
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