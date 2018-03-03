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06:38 03.03.2018

Путин потребовал от США официально передать данные о вмешательстве РФ в американские выборы

        Президент России Владимир Путин потребовал от американских властей, обвинивших ранее 13 российских граждан во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года, представить официальный запрос и документы генпрокурору РФ.

      "Я должен сначала посмотреть, что они сделали, дайте нам материалы, дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с юридическим степенями, 100% должны быть. И люди, которые хорошо образованы, которые должны понимать, что мы в России не можем преследовать никого, кто не нарушал российское законодательство", - сказал В.Путин в интервью телеканалу NBC News.

      Российский лидер поинтересовался у ведущей телеканала Мегин Келли, есть ли у нее диплом юриста. Журналистка ответила утвердительно.

      "Тогда вы должны понять, что требуется официальный запрос генпрокурору Российской Федерации. Дайте нам документ, дайте нам официальный запрос", - заявил В.Путин.

      По словам российского лидера, "это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США".

      Ранее министерство юстиции США выдвинуло обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы в отношении 13 граждан России. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого в США связывают с агентством. Тем временем, Е.Пригожин отрицает связь с компанией.

      В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

      Этих лиц обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах".

      В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" Е.Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".

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Интерфакс-Украина
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