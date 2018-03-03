Один украинский военный погиб, двое ранены в зоне АТО

Один украинский военнослужащий погиб вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За минувшие сутки, агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб украинский военный, еще двое наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении на странице пресс-центра в соцсети Facebook в субботу утром.

На луганском направлении боевики вели огонь из 120-мм минометов в районе населенного пункта Троицкое. Вблизи Станицы Луганской они нарушили перемирие из стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали позиции ВСУ возле Авдеевки. Также, 82-мм минометы и вооружения БМП они применили неподалеку Богдановки.