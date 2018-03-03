Глава парламента Грузии заявил о важности ускоренного вступления страны в НАТО для стабильности в регионе

Ускоренная интеграция Грузии в НАТО имеет существенное значение не только для безопасности страны, но и для региональной стабильности, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как сообщает в пятницу пресс-служба грузинского парламента, данное заявление И.Кобахидзе сделал в Кишиневе, выступая перед участниками межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство и текущие вызовы безопасности".

По словам И.Кобахидзе, вступление Грузии в НАТО будет ясным посланием для всех, что пересмотр архитектуры европейской безопасности не планируется.

Также он заявил, что Грузия еще никогда не была так близко к Евросоюзу, как сегодня.

"Мы твердо решили, что Грузия должна стать полноценным членом Евросоюза", - отметил И.Кобахидзе.

"Интеграция Грузии в ЕС и НАТО, это наша цель и предназначение, что твердо поддерживает население Грузии", - заявил председатель парламента Грузии.