События

02:16 03.03.2018

Во Львове задержали предпринимателей, предлагавших взятку военному прокурору

Во Львове задержали предпринимателей, предлагавших взятку военному прокурору

        Директора и сотрудника одной из компаний задержали в пятницу после получения взятки сотрудники полиции и военной прокуратуры, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона.

            По данным пресс-службы, указанные лица предлагали и пытались вручить прокурору военной прокуратуры Львовского гарнизона взятку в сумме $5 тыс. за закрытие уголовного производства по факту присвоения более 5 млн грн при закупке жилища для военнослужащих-участников АТО.

            По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

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Интерфакс-Украина
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