Порошенко поприветствовал продление американских санкций против России
Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал продление президентом США Дональдом Трампом санкций против России.
"Приветствую решение президента Дональда Трампа продлить действие американских санкций против России", – написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.
Лидер Украины подчеркнул, что продление санкций – четкий сигнал агрессору, и действие ограничительных мер будет продолжаться пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины.
"Ни пропаганда, ни бряцанье оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию", добавил П.Порошенко.
Как сообщалось, Д.Трамп в пятницу объявил о решении продлить еще на год антироссийские санкции, связанные с ситуацией в Украине.
"Я продлеваю еще на год исполнительный указ 13660", - говорится в его послании, опубликованном на сайте Белого дома.
Этот исполнительный указ впервые был принят 6 марта 2014 года администрацией экс-президента США Барака Обамы в связи с ситуацией в Украине
"Действия и политика, к которым апеллируют исполнительные указы (о введении санкций - ИФ) продолжают нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности и международной политике США. В связи с этим данный указ постановляет, что указы от 6 марта 2014 года, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года должны остаться действительными и после 6 марта 2018 года", - отмечается в документе.
"Этот документ будет опубликован в "Федеральном регистре" и передан в Конгресс", - говорится в послании.
Санкции против России по ситуации в Украине были введены администрацией Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись.
С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.