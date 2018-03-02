События

20:31 02.03.2018

Суд отпустил под залог сторонника Саакашвили Бурцева

Суд отпустил под залог сторонника Саакашвили Бурцева

Суд отпустил из-под стражи соратника лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, участника прорыва украинско-польской границы в пункте пропуска "Шегини" Александра Бурцева.

"Спустя шесть месяцев заключения суд выпустил … добровольца и тяжелобольного диабетом человека Сашу Бурцева под залог 110 тыс. грн", - написал один из лидеров партии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе на странице в Фейсбуке в пятницу.

Как сообщалось, 10 сентября 2017 года М.Саакашвили прибыл в Украину из Польши. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини", по сути прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы группы лиц, в том числе и народных депутатов. 11 бойцов Национальной полиции и 5 пограничников получили телесные повреждения.

12 сентября появилась информация о задержании двух активистов, участвовавших в событиях на украинско-польской границе - Андрей Котыченко из Черкасс и Александра Бурцева из Ивано-Франковска.

22 сентября Мостиский районный суд признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении госграницы Украины и оштрафовал его на 3400 грн.

28 февраля Мостиский районный суд (Львовская обл.) продлил А.Бурцеву срок содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 105 тыс. грн.

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