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19:48 02.03.2018

СБУ пресекла ввоз в Украину запрещенной книжной продукции из РФ на 1 млн грн

СБУ пресекла ввоз в Украину запрещенной книжной продукции из РФ на 1 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины и таможенники блокировали в Сумской области нелегальный ввоз в Украину книжной продукции с территории России, подлежащей обязательному лицензированию Государственным комитетом телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио).

Как сказано в сообщении СБУ на странице в Фейсбуке в пятницу, правоохранители установили, что отгрузка печатной продукции осуществлялось в Москве после оплаты и согласования соответствующего перечня изданий со стороны украинских заказчиков.

Дельцы нелегально переправляли книги на территорию Украины вне пунктов таможенного контроля. Для этого они скрывали "груз", в частности с образцами антиукраинского характера, в пассажирских поездах российской железной дороги. Впоследствии книги должны были попасть в Киев для дальнейшей реализации.

В сообщении указано, что оперативники спецслужбы задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории государства-агрессора печатной продукции на сумму около 1 млн грн.

По результатам таможенной процедуры, в соответствии со ст. 483 Таможенного кодекса Украины, составлены административные протоколы о нарушении таможенных правил. Согласно официальному ответу Госкомтелерадио, все издания, указанные в перечне изъятых изданий, считаются ввезенными на таможенную территорию Украины без соответствующего разрешения.

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