События

19:35 02.03.2018

В Харьковской области спасатели достали из-под снежного завала 12-летнюю девочку

В Харьковской области спасатели достали из-под снежного завала 12-летнюю девочку

В с.Ивашки Золочевского района Харьковской области спасатели достали из-под снежного завала 12-летнюю девочку, котора в настоящее время находится в реанимации.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, в 13:33 в пятницу правоохранителям поступила информация о том, что девочка попала под завал, когда гуляла с подружкой. Как стало известно позже, она стала на край обрыва высотой в 20 м, когда произошел обвал снежной шапки, и упала вниз вместе со снегом. На место происшествия выехали 5 бойцов ГСЧС на спасательном автомобиле повышенной проходимости.

"Спасатели за несколько минут поисковых работ под двухметровым слоем снега нашли ребенка, но девочка не дышала. Тогда двое спасателей начали проводить реанимационные мероприятия. За 2 минуты дыхание возобновилось и девочку подняли наверх, где ее уже ждала бригада скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, девочку доставили в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи. "Сейчас она в отделении реанимации, врачи борются за ее жизнь",- сказал он.

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