Посольство Канады в Украине присоединилось к инициативе "Нафтогаза" "Прикрути"

Посольство Канады в Украине присоединилось к инициативе НАК "Нафтогаз Украины" "Прикрути" относительно временного снижения температурного режима в зданиях на один градус.

"Снизили температуру в посольстве Канады в Украине. #Прикрути", - написал посол Канады в Украине Роман Ващук в Твиттере в пятницу.

Как сообщалось, 1 марта пресс-служба "Укртрансгаза" сообщила, что "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

"По состоянию на 1 марта давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС упало до минимального значения в этом году – 50,3 кгс/см.кв. Транзитный контракт предусматривает соблюдение российской стороной давления газа в магистральных газопроводах на входной точке ГИС "Суджа" в диапазоне 60-65 кгс/кв. см… В январе-феврале 2018 года "Газпром" систематически не выполнял техусловия, подавая газ к украинской границе при фактическом давлении на уровне 51-59 кгс/кв. см.", - говорится в сообщении.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в тот же день заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн куб. м в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках и предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта.

Утром 2 марта в "Нафтогазе" призвали украинцев "поступить плохо", присоединившись к объявленной инициативе "Прикрути". "Нам нужно продержаться всего три-четыре дня, пока не пройдут холода. У кого есть котлы, снизите температуру в помещении на один градус днем, на два градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%, этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался", - призвали в пресс-службе компании на официальной странице в соцсети "Фейсбук".

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что детским садам, школам и вузам рекомендовано приостановить работу до 6 марта включительно с целью экономии потребления газа. "Согласно приказу, начиная с сегодняшнего дня рекомендовали… остановить работу дошкольных учебных заведений, в школах, вузах до 6 марта включительно ", - сказал он с трибуны парламента в ходе часа вопросов к правительству.

Министерство образования и науки рекомендует учебным заведениям приостановить обучение до 7 марта включительно.

Президент Украины Петр Порошенко присоединился к инициативе НАК "Нафтогаз Украины" "Прикрути" и призвал государственные учреждения страны по возможности поступить так же.