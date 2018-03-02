События

18:28 02.03.2018

Один украинский военный погиб, двое ранены в зоне АТО в пятницу – штаб

Один украинский военнослужащий погиб вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в пятницу, 2 марта, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала сегодняшних суток зафиксировано 6 вражеских обстрелов. В результате этих действий, к сожалению, погиб украинский военный, еще двое наших защитников получили ранения", - говорится в сводке по состоянию на 18:00 пятницы, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

В штабе АТО отмечают, что боевики продолжают обстреливать укрепления Вооруженных сил Украины из запрещенного минского договоренностями вооружения.

"На луганском направлении враг применил 120-мм минометы по нашим позициям возле Троицкого. На донецком направлении противник неоднократно из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливал украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки", - сообщается в сводке.

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Интерфакс-Украина
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