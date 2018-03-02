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18:01 02.03.2018

Во Львове не будут приостанавливать учебу в школах для экономии газа – горсовет

Во Львове не будут приостанавливать учебу в школах для экономии газа – горсовет

Обучение в школах и детских садах Львова не будут приостанавливать для экономии газа, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Во Львове подачу тепла в учебные заведения переведут в экономный режим, при этом в помещениях обеспечат температуру, необходимую для нормального и комфортного обучения", - говорится в сообщении пресс-службы.

В то же время власти призвали к экономии газа жителей, чьи жилища отапливаются при помощи газовых котлов.

Руководство Львова заявляет, что ситуация в городе стабильная, тепло подают учреждения социальной инфраструктуры и в жилые дома с центральным отоплением.

"Во Львове все стабильно, город работает в нормальном режиме, тепло подают по графику и в надлежащем температурном режиме. Пока ограничений не устанавливаем, но будем работать в экономном режиме", - цитирует пресс-служба слова заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Сергея Бабака.

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