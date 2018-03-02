События

07:52 02.03.2018

В Донецкой области из-за ухудшения погодных условий произошло обесточивание насосной станции

      В селе Васильевка Ясиноватского района Донецкой области в результате непогоды обесточена насосная станция на неподконтрольной Украине территории, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

      "1 марта в результате ухудшения погодных условий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло обесточивание насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая обеспечивает водой три фильтровальные станции на контролируемой территории: Карловскую (с.Карловка), Великоанадольскую (г.Волноваха) и Старокрымскую (г.Мариуполь).

      В результате, в 5 районах области водоснабжения населению (около 360 тыс. Жителей) осуществляется почасово из 24 резервных резервуаров общей емкостью 68 тыс. М3.

      По информации ГСЧС, в настоящее время необходимость подвоза воды отсутствует. При условии почасовой подачи воды, возможность обеспечения населения водой может составлять 2-3 суток.

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Интерфакс-Украина
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