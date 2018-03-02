События

07:27 02.03.2018

В суд направлено обвинительное заключение в отношении так называемого заместителя председателя "Совета министров Республики Крым"

      Прокуратура Автономной республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Севастопольского городского совета, в дальнейшем назначенного на должность министра информации и массовых коммуникаций Автономной Республики Крым по обвинению в государственной измене, сообщают в пресс-службе прокуратуры АРК.

      "Сейчас лицо занимает должность "заместителя Председателя Совета министров Республики Крым - министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым" так называемой "Республики Крым", - заявили в прокуратуре.

      В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что с марта 2014 он оказал помощь и содействие оккупации Крыма.

      "Обвиняемый способствовал и продолжает способствовать представителям Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины и организации информационной экспансии, путем внедрения внутренней политики государства оккупанта на территории Крыма, обеспечивает длительную оккупацию Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

      В частности, при его непосредственном участии проходили заседания так называемого "Совета министров Республики Крым", на котором принимались решения по внедрению норм и стандартов на территории оккупированного Крыма, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

      Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

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