За минувшие сутки, боевики 2 раза обстреляли позиции ВСУ, потерь нет

За прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, пострадавших нет, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"В общем, за минувшие сутки, агрессор провел 2 прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в пятницу утром.

На Луганском направлении, противник применил 82-мм минометы у Светлодарска и выпустил в сторону позиций ВСУ 10 мин.

На Донецком направлении, боевики вели огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометов в районе Песков.

На других участках обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

Украинские военнослужащие расчистили от снега дорогу между прифронтовыми населенными пунктами Марьянкой и Красноградовкой с помощью военной инженерной техники.

В штабе отметили, что таким образом представители ВСУ пытаются облегчить жизнь местным жителям в тех местах, где работы по очистке снега или невозможны, или опасные для коммунальных служб.