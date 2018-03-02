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05:20 02.03.2018

Украина может стать участником программы ЕС Life+, которая позволит громадам получать финансирование экологических проектов на местах

Украина может стать участником программы ЕС Life+, которая позволит громадам получать финансирование экологических проектов на местах

     Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак и комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Кармену Велла договорились начать первые консультации по присоединению Украины к программе ЕС Life+ и приобретению в будущем статуса партнера в Европейском агентстве по окружающей среде, сообщают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

      Как пояснил О.Семерак по результатам встречи с К.Велла в Брюсселе (Королевство Бельгия), такое партнерство Украины позволит местным громадам получить финансирование экологических проектов на местах.

      "Это значит - научиться разрабатывать такие проекты в регионах и затем их внедрять. Кстати, экологический фонд - хороший ресурс для софинансирования таких проектов", - заявил О.Семерак.

      Он также отметил, что Украина уже сейчас реализует ряд проектов совместно с Европейским агентством по окружающей среде, однако официальное партнерство позволит выйти на новый уровень сотрудничества.

      "Получение нового статуса в Агентстве - это перспектива, которая потребует большой работы. Но этот путь надо начать. Он позволит наконец ввести в Украине европейские инструменты оценки состояния окружающей среды, а отсюда - на этой основе принимать решения, где именно нужно действовать", - резюмировал О.Семерак.

      В Минэкологии напомнили, что министр экологии и природных ресурсов Семерак сейчас находится и рабочей поездкой в Брюсселе, где уже провел встречи с комиссаром ЕС по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Кармену Вэлли и сопредседателем Парламентского Комитета ассоциации Дариушом Розати, председателем группы друзей Украины - ЕС Петрасом Астрявичусом , а также депутатами Марком Галлером и Ребеккой Хармс.

 

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Интерфакс-Украина
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