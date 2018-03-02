Нацгвардейцы доставили международный гуманитарный груз жителям прифронтовой зоны

В четверг, 1 марта, военные Вооруженных сил Латвийской республики и Национальной гвардии Украины доставили для жителей прифронтовых зон Луганской области четыре грузовика с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

"Мы помогаем Украине в это нелегкое время не впервые и не собираемся останавливаться. Помощь и поддержка на войне очень необходима. Весь этот груз мы собираем в Швеции, а затем везем в Латвию, после чего наши военные его укомплектовывают и передают Национальной гвардии, а те, в свою очередь, семьям, которые в этом больше всего нуждаются", - заявил главный капеллан Вооруженных сил Латвийской Республики Елмарс Плявиньш .

Гуманитарный груз от европейских стран передали населению трех городов: Станица Луганская, Попасная и Новоайдар.

Среди переданной гуманитарной помощи одежда, обувь, игрушки, а также домашний текстиль, в том числе постельное белье.

Советник председателя Станично-Луганской РГА Наталья Журбенко заверила, что среди вещей все то, что нужно малообеспеченным семьям, которые находятся на прифронтовых зонах.

"Мы очень благодарны бойцам Национальной гвардии Украины, которые следят за тем, чтобы эту помощь нашим жителям привезли. Конечно Швеции, не остается в стороне и Латвийской Республике. Спасибо всем, кто не забывает людей, тратит время и усилия, чтобы облегчить жизнь этим семьям", - отметила председатель Айдарского Красного Креста Наталья Познякова.

Организаторы также добавили, что такая акция помощи социально незащищенным слоям населения Луганщины и Донетчины в 2018 году состоится дважды. Что касается сотрудничества, кроме гуманитарных проектов, в Украине также реализуется оздоровления детей погибших военнослужащих на территории Латвийской Республики.