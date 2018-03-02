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02:00 02.03.2018

Порошенко помиловал женщину, приговоренную к пожизненному заключению за убийство двух человек

Порошенко помиловал женщину, приговоренную к пожизненному заключению за убийство двух человек

       Президент Украины Петр Порошенко, помиловал Любовь Кушинскую, которая была первой женщиной получившей пожизненный срок заключения в годы независимости Украины, сообщил заместитель министра юстиций Денис Чернышов.

      "В соответствии с указом президента Украины о помиловании Любови Кушинской сегодня был подписан приказ об исполнении решения главы государства в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", - написал он на своей странице в микроблоге в Твиттер.

      По словам заместителя министра, Л.Кушинская сможет покинуть пределы Качановской колонии, где она пробыла более 20 лет, в апреле в соответствии с помилованием.

      "Любовь Кушинская в свое время была первой женщиной, которая получила пожизненный срок. Символично, что именно она и стала первой женщиной, которую помиловал глава государства", - добавил Д.Чернышов

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Интерфакс-Украина
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