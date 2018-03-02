Из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов

В Украине по состоянию на 21:00 четверга, в результате осложнения погодных условий обесточено 80 населенных пунктов, ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на участках дорог, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 21 час 1 марта, наблюдается небольшой снег в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской областях и г.Киеве. Остается ограниченным въезд крупногабаритных транспортных средств в города Кропивницкий, Киев, Николаев и Херсон", - говорится в сообщении.

Ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на участках дорог в Киевской области на подъездах к городу, в Николаевской (1 участок) и Херсонской (2 участка) областях, а также на трассах М-14 М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (км 55 - км 177 + 531), Т-04-03 Марьянское - Берислав - /Р-47/ км 3 868 - км 98 + 786, М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (км 177 531 - км 207 + 237).

Также, по информации ГСЧС, обесточены 80 населенных пунктов в 9 областях (Донецкая - 30, Запорожская - 23, Днепропетровская - 12, Харьковская - 4, Сумская - 4, Николаевская - 3, Луганская - 2, Одесская - 1, Черкасская - 1).

В госслужбе сообщили, что в г.Киев по улице О.Телиги и Заболотного обеспечено дежурство 2 единиц техники высокой проходимости ГСЧС для оказания помощи в случае необходимости. На трассе Киев - Житомир в районе села Стоянка привлечено автомобильный тягач.

"Подразделениями ГСЧС за минувшие сутки проведено буксировки 458 автомобилей, в которых находилось 732 человека. На территории страны функционирует 4 тыс. 920 пунктов обогрева, в том числе от ГСЧС 73, из которых 31 установлено на обочине дорог для обогрева участников движения. На въездах в г.Киева - 7 пунктов обогрева ГСЧС", - добавили в ведомстве.

В связи с усилением ветра ограничено лоцманскую проводку судов в Херсонском морском торговом порту.

В ГСЧС отметили, что аэропорты работают в штатном режиме.

К расчистке дорог и буксировки транспортных средств привлечено 1 тыс. 705 единиц техники и 2 тыс. 413 человека, Из них от Укравтодора 1 тыс. 921 человек и 1 тыс. 558 единиц техники, от ГСЧС 492 человек и 147 единиц техники.