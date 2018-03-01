Харьковского соратника Медведчука освободили из-под стражи

Глава Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - Право народа" Андрей Лесик, подозреваемый в сепаратизме, освобожден из-под стражи, утверждает его адвокат Дмитрий Тихоненков.

"Сегодня освобождён из-под стражи Андрей Лесик! По результатам подготовительного заседания прокурору был возвращён обвинительный акт и отказано в избрании меры пресесечения", - написал Д.Тихоненков на своей странице в Facebook в четверг вечером.

Он также опубликовал фотографию из зала суда, на которой он вместе со своим улыбающимся подзащитным, освобожденным из-под стражи.

Как сообщалось, А.Лесику объявлено подозрение по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти).

По предварительным данным досудебного расследования, проводимого следователями СБУ, будучи депутатом Харьковского горсовета, А.Лесик призывал к изменению границ территории государства. В частности, в публичных выступлениях он призывал блокировать транспортные развязки, чтобы не давать передвигаться по городу военным и полиции, а также провести незаконный референдум и не подчиняться законной государственной власти.

15 декабря 2017г. А.Лесик был задержан сотрудниками СБУ в Луганской области и доставлен в Киевский райсуд Харькова для избрания меры пресечения. В тот же день Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 6 февраля.

30 января 2018 года Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство следователя УСБУ в Харьковской области и продлил меру пресечения А.Лесику до 30 марта.

15 февраля 2018 года апелляционный суд области сократил ее срок до 2 марта.

Как сообщалось, 17 мая 2016 года Харьковский городской совет досрочно прекратил полномочия депутата Андрея Лесика, избранного по спискам партии "Видродження". За такое решение проголосовали 63 человека, 1 – "против".

Вечером в тот же день А.Лесик на своей странице в Facebook сообщил, что обжаловал решение горсовета в суде.

26 декабря 2016 года Дзержинский райсуд Харькова отказал ему в удовлетворении иска в полном объеме.

30 марта 2017 года Харьковский апелляционный административный суд частично удовлетворил жалобу А.Лесика на решение суда первой инстанции и отменил решение горсовета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

А.Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета 6 созыва от партии "Трудовая Украина" и 7 созыва – от партии "Видродження". Он является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком. Неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями на сессиях горсовета, в частности, предлагал восстанавливать экономические связи с Россией, и выступал против открытия в Харькове мемориала воинам, погибшим в АТО. Харьковский мэр Геннадий Кернес резко раскритиковал эту позицию.

9 мая 2016 года во время официальной церемонии возложения цветов на Мемориале славы в Харькове произошел ряд стычек из-за георгиевских ленточек. В частности, когда цветы к монументу Родины-матери возлагал А.Лесик, началась потасовка из-за георгиевской ленточки у него на одежде.