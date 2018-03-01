Полиция выдворила из Украины "вора в законе" по кличке "Полик"

Сотрудники Национальной полиции выдворили из Украины "вора в законе" по кличке "Полик", которого задержали в Житомирской области, сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Без приглашения пришли на воровскую "вечеринку" на Житомирщине и встретили там очередного "вора в законе" по кличке "Полик". По итогам встречи Поликарп "самостоятельно" принял решение уехать из Украины", - написал В.Аброськин на совей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По его словам, "Полик" практически и фактически является нелегалом.