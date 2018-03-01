Порошенко назначил замглавы МЭРТ Бровченко главой межведомственной комиссии по вопросам ОПК

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении заместителя министра экономического развития и торговли Украины Юрия Бровченко главой Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Как сообщает в четверг пресс-служба СНБО, кроме того, своим указом П.Порошенко ввел в состав комиссии генерального директора общественного союза "Лига оборонных предприятий Украины".

В СНБО напоминают, что Межведомственная комиссия по вопросам ОПК была создана указом президента Украины от 12 июня 2015 года №329 как рабочий орган СНБО. Робота комиссии ОПК направлена на координацию деятельности силовых структур и оборонной промышленности для обеспечения проведения ремонта вооружения и военной техники и начала процесса разработки ее новых образцов, а также на закладывание основы для дальнейшей системной работы в реформировании оборонной промышленности Украины.

Соответствующий указ президента Украины №50/2018 от 1 марта 2018 года уже обнародован на сайте главы Украинского государства.