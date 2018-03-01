Ассоциация газодобытчиков считает революционным принятый Радой закон о дерегуляции разрешительных процедур

Ассоциация газодобывающих компаний Украины считает революционным принятый Верховной Радой Украины закон о дерегуляции разрешительных процедур в сфере нефтегазодобычи.

"Это революционное продвижение на пути становления Украины в качестве энергетически самодостаточного государства. Отменяется много разрешительных рудиментов советских времен и дублирующих "приобретений" современности, которые годами искусственно сдерживали развитие собственной газодобывающей индустрии", - прокомментировал принятие документа агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор ассоциации Роман Опимах.

По его словам, новый закон упрощает разрешительную систему путем: ликвидации Центральной комиссии при Минэнергоугля по вопросам разработки месторождений; отмены утверждения проектов разработки месторождений; отмены горных отводов; отмены разрешений на снятие плодотворного слоя грунта; отмены разрешений на строительство для скважин и объектов их обустройства.

Кроме того, после принятия документа должен ускориться отвод земельных участков под бурение скважин благодаря: внедрению отдельных сервитутов для нефти и газа; возможности перехода к промышленной разработке по сервитутам (соглашениям на разведку);

Как отмечает Р.Опимах, новый закон также гармонизирует законодательство Украины с требованиями европейского права: создает возможность для проведения официальной оценки запасов не только в Государственной комиссии по запасам; минимизирует риск самовольной остановки лицензии (устанавливает требование обязательных предварительных проверок).

Как сообщалось, Верховная Рада 1 марта приняла во втором чтении и в целом законопроект №3096-д о дерегуляции разрешительных процедур в сфере нефтегазодобычи.