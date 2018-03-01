Комиссия по ВТС намерена оживить рынок оружия и техники двойного назначения - Гладковский

Комиссия по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) намерена выступить с инициативой разрешить производителям оружия или техники двойного назначения импортировать комплектующие детали для производства и экспортировать свою продукцию, заявляет глава комиссии, замсекретаря СНБО Олег Гладковский.

"Я продолжаю возглавлять комиссию по военно-техническому сотрудничеству... Завтра у нас состоится эта комиссия и реформаторские действия, которые будут озвучены, состоят в том, что мы будем инициировать предоставление возможности производителям оружия или техники двойного назначения возможность импортировать комплектующие детали для собственного производства и экспортировать собственную продукцию", - сказал О.Гладковский на брифинге в четверг в Киеве.

Он отметил, что ранее разрешалось таким производителям осуществлять данные процедуры только с помощью спецэкспортеров. По словам главы комиссии по ВТС, сейчас комиссия намерена разрешить экспортировать собственную продукцию всем производителям, несмотря на форму собственности, но имеющих разрешение на эти операции.

"Это оживит и рынок, и возможности импортировать, и производить новое оружие для обороны Украины", - подчеркнул О.Гладковский.