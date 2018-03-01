Боевики в четверг обстреляли позиции ВСУ под Светлодарском, потерь нет

Напряжение вдоль линии соприкосновения сторон на Донбассе ослабло и с начала суток четверга зафиксирован 1 обстрел позиций украинских военных со стороны боевиков, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении противник из 82-мм минометов обстрелял опорные пункты сил АТО в районе Светлодарска … В результате этих действий не пострадал ни один украинский защитник", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 четверга, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Несмотря на относительное затишье, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник предпримет вооруженных провокаций", - заверили в пресс-центре.