За сутки спасатели 34 раза выезжали на помощь автолюбителям и "скорым" в связи с непогодой

За последние сутки спасатели 34 раз привлекались для оказания помощи водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы в Харьковской области.

"Наши подразделения выезжали 34 раза. В основном для оказания помощи автолюбителям - легковому автотранспорту, а также нескольким "скорым". Все на дорогах местного значения", - сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

По его словам, возле с.Пески Двуречанского района области из-за снежных заносов произошло скопление автомобилей.

"Там открытая территория, были большие переметы. Скопилось около 15 автомобилей. Приехал наш автомобиль повышенной проходимости. Он проложил коллею и эти автомобили по ней поехали на основную дорогу",- сказал И.Лупандин.