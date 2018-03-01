События

07:45 01.03.2018

В Харькове сложная ситуация с наземным транспортом из-за непогоды – горсовет

В Харькове сложная ситуация с наземным транспортом из-за непогоды – горсовет

В Харькове из-за снегопада и сильного ветра сложилась сложная ситуация с наземным транспортом, сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

"Очень сложная ситуация с наземным транспортом. Причина – в сильном ветре, который гоняет снег, как хочет. Сейчас трамваи не могут выехать с разворотного круга на Одесской и Пролете – все из-за переметов, которые образуются ветром. В течение часа надеемся пробить проезд", – написал Ю. Сидоренко на своей странице в Facebook в четверг утром.

По его словам, снегом заблокирован проезд и возле ТЦ "Барабашово".

Он также сообщил, о проблемах в работе маршруток.

"С пяти утра водители любыми способами добирались до своих АТП, и до сих пор многие не добрались. Как вы понимаете – из-за сложных погодных условий. Так же есть сложности по выезду с мест стоянок автобусов. Поэтому на маршруты вышли, скажем так, далеко не все Богданы", – написал Ю.Сидоренко.

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