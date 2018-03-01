События

07:24 01.03.2018

Черкасские полицейские задержали местную жительницу за попытку дачи взятки должностному лицу

Черкасские полицейские задержали местную жительницу за попытку дачи взятки должностному лицу

Правоохранители Черкасской области задержали местную жительницу за попытку дачи неправомерной денежной выгоды должностному лицу за непривлечение к уголовной ответственности ее сожителя по подозрению в преступлении, сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"Золотоношской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Золотоношского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области и Управления внутренней безопасности в Черкасской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины 27.02.2018 с поличным задержана местная жительница, которая предложила и пыталась оказать должностному лицу указанного отдела полиции неправомерную выгоду за непривлечение к уголовной ответственности ее сожителя, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители зарегистрировали уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

"Женщину задержали в порядке ст.208 УПК Украины в помещении одного из кабинетов Золотоношского отдела полиции непосредственно при попытке оказания части денежных средств в размере $500 США, которые в ходе обыска изъято правоохранителями", – отметили в прокуратуре.

В настоящий момент продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия, принимаются меры по уведомлению лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Отмечается, что санкция ч.3 ст.369 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Задержаны четверо злоумышленников, подозреваемые в покушении на убийство руководителя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины"

В Украине в результате непогоды обесточены 174 населенных пункта в 10 областях

Роль основного поставщика электроэнергии в столице с 1 марта переходит к "ДТЭК Киевские электросети" – "Киевэнерго"

Столичные аэропорты продолжают работу в штатном режиме

В Киеве задействовано 560 единиц спецтехники для уборки снега

Снегопад остановил Киев в заторах

За сутки спасатели 34 раза выезжали на помощь автолюбителям и "скорым" в связи с непогодой

В Харькове сложная ситуация с наземным транспортом из-за непогоды – горсовет

За минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших

В Мариуполе прекращена незаконная торговля наркотиками – Сарган

ПОСЛЕДНЕЕ

Белоруссия снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Во Франции пенсионеру предъявлены обвинения в 40 случаях сексуального насилия в конце прошлого века

Директор по коммуникациям администрации США уходит в отставку

Климпуш-Цинцадзе надеется завершить переговоры с Израилем о сотрудничестве в течение нескольких месяцев

Экспортная пошлина на нефть в РФ снижена на $0,6 – до $119,5 за тонну

Начальник финансового управления Белгорода-Днестровского погиб в ДТП

В Николаевской области ограничен въезд и выезд грузовиков

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора одесского лагеря "Виктория", где на пожаре погибли трое детей

"Нафтогаз" предлагает направить выигранные у "Газпрома" $2,56 млрд на увеличение внутренней газодобычи и энергоэффективность

Одесская область борется с непогодой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА