Черкасские полицейские задержали местную жительницу за попытку дачи взятки должностному лицу

Правоохранители Черкасской области задержали местную жительницу за попытку дачи неправомерной денежной выгоды должностному лицу за непривлечение к уголовной ответственности ее сожителя по подозрению в преступлении, сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"Золотоношской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Золотоношского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области и Управления внутренней безопасности в Черкасской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины 27.02.2018 с поличным задержана местная жительница, которая предложила и пыталась оказать должностному лицу указанного отдела полиции неправомерную выгоду за непривлечение к уголовной ответственности ее сожителя, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители зарегистрировали уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

"Женщину задержали в порядке ст.208 УПК Украины в помещении одного из кабинетов Золотоношского отдела полиции непосредственно при попытке оказания части денежных средств в размере $500 США, которые в ходе обыска изъято правоохранителями", – отметили в прокуратуре.

В настоящий момент продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия, принимаются меры по уведомлению лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Отмечается, что санкция ч.3 ст.369 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.