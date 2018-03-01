События

06:34 01.03.2018

За минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших

За минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, пострадавших нет, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"В целом за минувшие сутки агрессор провел пять прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня ни один украинский защитник не погиб и не был ранен", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook.

На Луганском направлении противник вел огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитной установки и пулеметов по защитникам Луганского, а с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия нарушал перемирие неподалеку Новгородского. Гранатометы различных типов и стрелковое оружие противник применил вблизи Крымского.

На Донецком направлении под обстрелы из 120-ти и 82-мм минометов попали украинские позиции вблизи Павлополя (Приазовье).

 

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