За минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, пострадавших нет, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"В целом за минувшие сутки агрессор провел пять прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня ни один украинский защитник не погиб и не был ранен", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook.

На Луганском направлении противник вел огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитной установки и пулеметов по защитникам Луганского, а с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия нарушал перемирие неподалеку Новгородского. Гранатометы различных типов и стрелковое оружие противник применил вблизи Крымского.

На Донецком направлении под обстрелы из 120-ти и 82-мм минометов попали украинские позиции вблизи Павлополя (Приазовье).