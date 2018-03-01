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05:38 01.03.2018

В Мариуполе прекращена незаконная торговля наркотиками – Сарган

В Мариуполе прекращена незаконная торговля наркотиками – Сарган

Правоохранители в Донецкой области прекратили деятельность сети аптеки за распространение среди населения наркотиков, задержав группу из 10 людей, среди которых оказались адвокаты, сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Фейсбук.

"27 февраля, в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного приобретения, хранения, а также незаконного сбыта наркотических средств, сотрудниками прокуратуры Донецкой области совместно с работниками Главного управления Национальной полиции в Донецкой области задокументирован факт незаконной продажи наркотических средств в аптеках города Мариуполя и проведен ряд обысков", – информирует Л.Сарган.

Как отмечается, во время санкционированных обысков по адресам расположения 10 аптек правоохранители обнаружили и изъяли около 2 тыс. блистеров наркосодержащих препаратов, наличные денежные средства, документацию и "черную" бухгалтерию.

Прокуратура установила, что владельцами большинства аптек являются действующие адвокаты. Они создали на территории Мариуполя сеть аптечных учреждений, через которые, имитируя законную фармацевтическую деятельность, наладили незаконный сбыт наркотических средств – препаратов кодеина.

"Семейный дуэт устроил на работу 11 провизоров в возрасте от 29 до 69 лет, которым заранее сообщил о том, что они будут торговать препаратами кодеина, и отметил, что заработная плата будет зависеть именно от количества реализованных препаратов", – подчеркнула Л.Сарган.

"Другим организатором незаконного бизнеса стал 42-летний житель Краматорска, который работал по той же схеме", – добавила она.

В целом правоохранители в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны группу из 10 человек. Злоумышленникам сообщили о подозрении и направили ходатайство в суд для избрания меры пресечения – содержание под стражей.

Пресс-секретарь Л.Сарган отметила, что прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко лично вручил сообщение о подозрении задержанным адвокатам в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, в связи с их статусом и в соответствии с требованиями Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

В настоящий момент деятельность указанных аптек прекращена.

Досудебное расследование продолжается.

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