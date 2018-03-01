Директор по коммуникациям администрации США уходит в отставку

Директор по коммуникациям Белого дома США Хоуп Хикс ёуходит в отставку по собственному желанию, сообщила президентская пресс-служба.

Президент Дональд Трамп поблагодарил ее за работу и выразил сожаление в связи с принятым ею решением.

"Мне будет не хватать ее рядом с собой, но когда она сообщила мне об открывшихся для нее новых возможностях, я отнесся к этому с пониманием", – цитируют Д.Трампа СМИ.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не сообщила о точной дате ухода Х.Хикс, как и о том, чем она намерена заниматься после ухода из аппарата президента. Однако в СМИ появились сообщения, что Х.Хикс планирует заняться частным бизнесом.

Одновременно С.Сандерс опровергла некоторые сообщения о том, что уход чиновницы связан с ее показаниями на закрытом заседании Комитета по разведке палаты представителей конгресса по вопросам "российского следа" в американских выборах.

Х.Хикс начала сотрудничать с Д.Трампом в 2016 году, отвечая в его предвыборном штабе за связи с общественностью. Пост директора по коммуникациям она заняла в сентябре 2017 года.