События

02:21 01.03.2018

Начальник финансового управления Белгорода-Днестровского погиб в ДТП

Начальник финансового управления Белгорода-Днестровского погиб в ДТП

Начальник финансового управления Белгорода-Днестровского Одесской области Виктор Минчев погиб в ДТП вечером в среду, сообщила на своей странице в Facebook мэр города Алла Гинак.

По предварительной информации, обнародованной в комментариях под сообщением, ДТП в районе села Прибрежное Белгород-Днестровского района произошло около 17.30. Автомобиль "Шевроле", за рулем которого был В.Минчев, совершил лобовое столкновение с автомобилем "Хюндай". Начальник финуправления с травмами был доставлен в больницу, где скончался. Кроме него в больнице с травмами находятся пассажир "Шевроле" и водитель "Хюндай".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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