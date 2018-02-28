События

23:51 28.02.2018

Одесская область борется с непогодой

Одесская область борется с непогодой

В Одесской области второй день продолжается снегопад и метель, которые все больше осложняют нормальную жизнедеятельность региона.

Как сообщила пресс-служба Одесской обладминистрации, по состоянию на среду, из-за ухудшения погодных условий в 460 учебных заведениях области приостановлены занятия, включая школы в трех городах областного значения – Одессе, Измаиле и Белгороде-Днестровском. Школы не посещают более 178 тыс. учеников.

Помимо этого, в области ограничено движение грузовых автомобилей и крупногабаритного транспорта.

"Все дороги международного и национального значения находятся в проездном состоянии. Однако, в связи с чрезмерными осадками, было принято решение ограничить движение крупногабаритного транспорта по этим дорогам. Для того, чтобы ситуация не осложнялась. Поэтому я прошу глав РГА обеспечить все условия для водителей. Все районы должны быстро и оперативно докладывать о ситуации на местах: пробки, заносы, проблемы с водой, электроэнергией или отоплением", – приводит пресс-служба ОГА слова главы обладминистрации Максима Степанова.

Точные сроки ограничения движения не известны. В ОГА обещают сообщить об отмене ограничения дополнительно.

На автодорогах области работает более 100 единиц техники. В регионе развернуто 222 пункта обогрева. За прошедшие сутки в них обратились 238 человек, 3 из них – с признаками переохлаждения.

При этом все населенные пункты, кроме села Лиманское Татарбунарского района, подключены к электроснабжению.

На 1 марта на территории Одесской области также объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозу, ночью и утром местами ожидается очень сильный снег и порывы северо-западного ветра до 25-27 метров в секунду.

По сообщениям в социальных сетях, в некоторых местах области слой снега уже достигает метра. А в Килийском районе на юге области, по сообщению главы Килийского райсовета Павла Бойченко в Facebook, сугробы в некоторых местах уже превышают два метра.

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