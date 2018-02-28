Порошенко поздравил украинцев с победой "Нафтогаза" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с победой НАК "Нафтогаз Украины" над российским "Газпромом", одержанной по итогам тяжб в Стокгольмском арбитраже.

"Это настоящая победа! Хотел бы подчеркнуть: сегодняшним решением Стокгольмского арбитража Украины выиграла $4,6 млрд – с этих средств будет оплачен газ, который мы потребили в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет НАК "Нафтогаз Украины" будут зачислены $2,56 млрд. Причем будут зачислены немедленно. Это результат совместной согласованной работы менеджмента НАК, правительства, президента. Наша совместная позиция доказала, что мы можем побеждать и в юридических баталиях Стокгольма. Еще раз хочу поздравить с этой убедительной победой всех украинцев!", - сказал он в ходе встречи с командой "Нафтогаза".

Президент подчеркнул, что решение Стокгольмского арбитража позитивно отразится на резервах страны. "Это для нас чрезвычайно важно. Сегодня это и укрепление золотовалютных резервов и 100% позиция по правильности нашей энергетической стратегии", - сказал он.

П.Порошенко добавил, что полученный опыт будет учтен при дальнейшем стратегическом планировании.

"Когда разберемся с тысячей страниц (судебного решения – ИФ), будем определяться с дальнейшей энергетической стратегией. Вы знаете, что сейчас готовится заседание СНБОУ по этому поводу, энергетика является одной из составляющих безопасности государства и, безусловно, эта победа вдохновляет и показывает, что у нас есть убедительные юридические и не только аргументы", - подытожил он.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.