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20:16 28.02.2018

Директор ГБР настаивает на необходимости изменений в закон о Бюро

Директор ГБР настаивает на необходимости изменений в закон о Бюро

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба констатирует, что действующий закон "О Государственном бюро расследований" имеет пробелы, и просит профильный комитет Верховной Рады поддержать законопроект ряда народных депутатов о внесении изменений.

"Действующий закон "О Государственном бюро расследований" имеет существенные пробелы. Некоторые его нормы могут иметь различные интерпретации, отдельные статьи нуждаются в дополнении, некоторые являются странными, а другие вообще не урегулированными. Этот закон требует тщательной шлифовки, но есть изменения, которые уже сейчас необходимы для формирования штата и начала работы. Их принятие на данном этапе для нас принципиально", - написал Р.Труба в своей колонке на сайте "Левого берега".

Он уточнил, что есть два законопроекта, предлагающих изменения в закон "О Государственном бюро расследований" и другие законодательные акты. Их инициаторы - группа народных депутатов Украины (Мустафа Найем, Елена Сотник и др.) и Кабинет министров.

Директор ГБР приводит сравнительный анализ ключевых положений этих двух законопроектов.

"Оба законопроекта схожи между собой и решают первоочередные задачи для запуска ГБР (но у нас для парламентариев есть еще несколько важных предложений для изменений). В то же время, только депутатский законопроект полностью отдает полномочия проведения конкурсов внутренним комиссиям ГБР, определяет основания для дисциплинарной ответственности и конкретизирует оперативные возможности ГБР. Я поддерживаю этот законопроект и буду просить народных депутатов сделать то же самое", - подчеркнул Р.Труба.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 22 ноября 2017 года подписал указ о назначении Р.Трубы директором ГБР. В ведомстве также работают первый заместитель директора Ольга Варченко и заместитель Александр Буряк.

Р.Труба ранее высказывал надежду, что ГБР полноценно заработает с сентября 2018 года.

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