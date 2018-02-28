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19:00 28.02.2018

Суд применил спецконфискацию имущественного комплекса терминала "Лагуна-Рени", задействованного в "схеме Курченко"

Суд применил спецконфискацию имущественного комплекса терминала "Лагуна-Рени", задействованного в "схеме Курченко"

 Суд применил специальную конфискацию имущественного комплекса терминала "Лагуна-Рени" (ориентировочная стоимость 100 млн грн), задействованного в преступной схеме бизнесмена Сергея Курченко.

Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Одесской области, в январе 2018 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего руководителя и трех подчиненных сотрудников ООО "Лагуна-Рени".

По данным расследования эти лица действовали в составе преступной организации под руководством С.Курченко, то есть способствовали умышленному уклонению от уплаты обязательных платежей, организовывали составление заведомо ложных официальных документов и внесение ложных сведений, а также были пособниками в злоупотреблении служебным положением.

С учетом полного признания подозреваемыми своей вины, между ними и прокурором - процессуальным руководителем в деле - заключено соглашение о признании виновности, которое утверждено решением Киевского районного суда Одессы.

"По результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры Одесской области данным приговором суда также применена специальная конфискация в пользу государства имущественного комплекса терминала "Лагуна-Рени". Ориентировочная стоимость этого имущества составляет более 100 млн грн", - сказано в сообщении.

В рамках расследования установлено, что это предприятие приобретено в 2012 году членами преступной организации и использовалось для маскировки преступлений по уклонению от уплаты налогов под видом фиктивного вывоза нефтепродуктов.

"Указанное предприятие приобретено в 2012 году членами преступной организации под руководством Сергея Курченко и использовалось для маскировки преступлений под видом фиктивного вывоза топлива для уклонения от уплаты налогов", - уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в Фейсбуке.

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