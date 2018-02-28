Украина настаивает на трехстороннем механизме освобождения удерживаемых лиц, РФ по-прежнему против

Российская сторона по-прежнему избегает создания трехстороннего механизма с участием Международного Комитета Красного Креста (МККК) для освобождения удерживаемых лиц, заявляет пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"В гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению заложников. Ожидаем продолжения освобождения удерживаемых лиц. Настаиваем на создании специального трехстороннего механизма с участием Украины, Международного Комитета Красного Креста и РФ для поиска пропавших без вести, при этом РФ всячески избегает участия в этой работе ", - написала Д.Олифер на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером по итогам заседания ТКГ в Минске.

Как сообщалось, в начале января сего года первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко выступила с инициативой, что МККК должен был быть привлечен к поиску пропавших без вести на востоке Украины. По ее словам, этот вопрос может быть рассмотрен в рамках встречи представителей стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РФ).

В начале февраля она выступила с инициативой создания механизма с участием Украины, РФ, МККК и представителей ОРДЛО для поиска пропавших без вести и тел погибших на Донбассе. И.Геращенко отметила, что РФ на государственном уровне не занимается поиском "тех, кого послала на Донбасс воевать".