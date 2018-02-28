События

18:36 28.02.2018

Боевики с полуночи 3 раза стреляли по позициям ВСУ в зоне АТО

Боевики с полуночи 3 раза стреляли по позициям ВСУ в зоне АТО

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду осуществили три обстрела позиций Вооруженных сил Украины, ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом с начала суток зафиксированы 3 обстрела наших укреплений со стороны оккупантов. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал", - говорится в сводке, размещенной на странице пресс-центра штаба в Фейсбуке.

На Луганском направлении на рассвете противник активизировался на Светлодарской дуге. Под обстрелы агрессора из 120- и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали украинские позиции у населенного пункта Луганское. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Новгородского.

На Донецком направлении днем боевики применили минометы различных калибров вблизи Павлополя на Приазовье.

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