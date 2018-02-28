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18:02 28.02.2018

Разведение сил и средств у Станицы Луганской может состояться 5 марта

Разведение сил и средств у Станицы Луганской может состояться 5 марта

В районе пгт Станица Луганская Луганской области в понедельник, 5 марта, может пройти разведение сил и средств сторон от линии разграничения при условии соблюдения режима тишины, заявляет пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"При условии соблюдения режима тишины в районе н.п. Станица Луганская 5 марта 2018 может произойти разведение сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ", - написала Д.Олифер на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером по итогам заседания ТКГ в Минске.

По ее словам, украинская сторона настаивает на выполнении ранее достигнутых в рамках минского процесса договоренностей по соблюдению линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года, создании безопасности зоны вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы, демилитаризации ряда населенных пунктов. "Невыполнение этих соглашений со стороны РФ/ОРДЛО ведет к системному срыву ранее достигнутых договоренностей о режиме тишины. Также отсутствие указаний руководства РФ по режиму тишины не способствует нормализации ситуации в Донбассе", - отмечает пресс-секретарь Л.Кучмы.

Она проинформировала, что незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой области 23 и 24 февраля впервые с момента объявления "Рождественского перемирия" впервые применили подлежащее отводу тяжелое вооружение, причем огонь велся не по военным позициях, а вглубь контролируемой украинским правительством территории. "Призываем РФ выполнить взятые на себя обязательства и использовать свое влияние на НВФ ОРДЛО для наступления режима тишины", - написала Д.Олифер.

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