Украина и США изучают возможность снятия запрета на полеты над Днепром и Симферополем американских авиакомпаний

Специалисты Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) в составе украинской делегации провели консультации с представителями Федеральной авиационной администрации (FAA), Государственного департамента и Министерства обороны США в штаб-квартире FAA в Вашингтоне.

Как сообщила пресс-служба "Украэроруха", основной вопрос консультаций - возможность пересмотра документа SFAR No.113, запрещающий эксплуатантам с регистрацией в США выполнять полеты в пределах Симферопольского и Днепропетровского районов полетной информации (РПИ) вследствие временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и российской агрессии на востоке Украины.

"Это станет первым шагом к возобновлению полетов авиаперевозчиков с американской регистрацией в этой части воздушного пространства", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что представители "Украэроруха" провели презентацию состояния аэронавигационного обслуживания в Симферопольском и Днепропетровском районах полетной информации, предоставили убедительные аргументы в доказательство надлежащего обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве, находящегося под ответственностью Украины, и подтверждение, что Украина приняла эффективные меры для снижения риска опасностей в этих районах.

Стороны обсудили также возможность привлечения США к процессу нормализации потоков воздушного движения в международном воздушном пространстве над Черным морем в Симферопольском районе полетной информации, ответственность за обслуживание воздушного движения в котором возложено на Украину.

"Учитывая действенные меры, которые приняла Украину для обеспечения безопасности полетов и эффективности аэронавигационного обслуживания в новых условиях, взаимодействие с FAA и перспектива пересмотра SFAR No.113 является очень важным фактором возобновления полетов воздушных судов ведущих авиакомпаний мира в воздушном пространстве, находится под ответственностью Украины", - отметил первый замдиректора "Украэроруха" по операционным вопросам Руслан Гуцан.

Как сообщалось, Федеральное управление гражданской авиации США запретило с 29 декабря 2014 года полеты гражданской авиации над Симферополем и Днепропетровском (сейчас – Днепр). "Это действие расширяет территорию, в которой запрещены полеты лиц, определенных Специальными правилами федерального регулирования (SFAR) № 113, включая всю зону полетной ответственности Симферополя и Днепропетровска", - говорилось тогда в сообщении.

Под действие документа подпадают все авиаперевозчики США, американские коммерческие операторы, а также лица, имеющие свидетельство летчика США, за исключением случаев, когда такие лица действуют на воздушных судах, зарегистрированных в США, но как иностранные перевозчики.

В этот список также попали операторы гражданских самолетов, зарегистрированных в США, за исключением, когда такие операторы являются иностранными авиаперевозчиками.

Позже, 27 октября 2015 года, этот запрет был продлен на год, а 27 октября 2016 года – до конца октября 2018 года.