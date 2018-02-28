Россия финансировала боевиков пытавшихся прорвать оборону ВСУ возле Красногоровки в июле 2017

Попытка прорыва боевиками позиций ВСУ у Красногоровки в июле 2017 осуществлялась при финансовом и материальном обеспечении представителей власти и командования Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что 20 июля 2017 года около 4.15 боевиками "1 Армейского корпуса Народной милиции" террористической организации "ДНР", при финансовом и материальном обеспечении представителей власти и командования Вооруженных сил Российской Федерации, предпринята попытка прорыва на позиции Вооруженных сил Украины вблизи города Красногоровка Донецкой области", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что в результате боевого столкновения ликвидированы 4 участника диверсионно-разведывательной группы 2 стрелкового батальона 100 ОМСБр 1 Армейского корпуса террористической организации "ДНР", один из которых является гражданином Российской Федерации. "Вместе с тем, во время указанного боевого столкновения погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Украины что привело к тяжелым последствиям", добавили в пресс-службе.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружено многочисленное количество огнестрельного и взрывного оружия, в том числе, подствольный гранатомет, калибром 40 мм, который согласно заключению эксперта является 40 мм подствольным гранатометом 6Г34 (ГП-34) промышленного производства, предназначенным для стрельбы 40-мм дульнозарядных безгильзовым выстрелами ВОГ-25, ВОГ-25П. Согласно информации Министерства обороны Украины указанный подствольный гранатомет 6Г34 (ГП-34) состоит на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Также установлено, что ликвидированные участники диверсионно-разведывательной группы были одеты в военную амуницию (бронежилеты, военные шлемы и т.д.), которая изготовлена на территории РФ (г.Казань, г.Ростов-на-Дону и т.д.).

Согласно заключению судебной инженерно-технической экспертизы шлемы защитные, изъятые в ходе осмотра места боестолкновения, является шлемами промышленного производства ШБМ-Л, ШБМ-П, 6Б27, страной-производителем которых является Россия.

Кроме того, в ходе осмотра места боестолкновения при участниках диверсионно-разведывательной группы также обнаружены и изъяты ряд медицинских препаратов, страной происхождения которых является РФ.

Согласно справки, полученные доказательства финансирования Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области передано в Министерство иностранных дел Украины для использования в международных судебных инстанциях.