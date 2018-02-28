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05:24 28.02.2018

Обвинительный акт в отношении злоумышленника, отправлявшего украинок в секс-рабство за границу, направлен в суд

Обвинительный акт в отношении злоумышленника, отправлявшего украинок в секс-рабство за границу, направлен в суд

        Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Азербайджана, который продал в сексуальное рабство 8 украинок, сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

      "Благодаря эффективному процессуальному руководству прокуратуры города Киева завершено расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего гражданина Азербайджана, который продавал украинских девушек за границу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

      Как сообщалось, подозреваемый в течение последних 3 лет занимался вербовкой молодых украинок, обещая им значительные заработки в Турции и ОАЭ. "В действительности же у женщин отбирали паспорта и заставляли отрабатывать средства, потраченные на оформление визовых и проездных документов, предоставляя интимные услуги в местах разврата. Жертвами торговца людьми стали восемь украинских девушек в возрасте от 22 до 27 лет", – добавили в пресс-службе.

      Злоумышленника задержали 9 ноября 2017 на территории аэропорта "Борисполь" в ходе спецоперации столичной прокуратуры, Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми в г.Киеве и Следственного управления Главного управления Нацполиции в г.Киеве.

      "В настоящее время обвинительный акт в отношении указанного лица по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) направлено в Бориспольский горрайонный суд Киевской области для рассмотрения по существу. По ходатайству прокуратуры злоумышленник находится под стражей", – отметили в прокуратуре.

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Интерфакс-Украина
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