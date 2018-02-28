В одном из районов Запорожской области превышен эпидпорог заболеваемостью ОРВИ

В Запорожской области за последнюю неделю количество заболевших острыми респираторными инфекциями составило почти 13 тыс. человек, эпидпорог превышен в Бердянском районе, сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской областной государственной администрации.

"В Запорожской области на восьмой неделе с 19 по 25 февраля 2018 зарегистрировано 12 777 случаев острых респираторных инфекций. Показатель заболеваемости составил 720,6 на 100 тыс. населения, что ниже порогового уровня на 45% (порог - 1315,7). Доля школьников среди всех заболевших гриппом и ОРЗ на отчетной неделе составила 31,4%. Превышение эпидпорога отмечается в Бердянском районе - на 55%", – сказано в сообщении на сайте Запорожской облгосадминистрации в понедельник.

В информации подчеркивается, что больше всего среди заболевших детей 0-17 лет - 66%, при этом максимальный показатель заболеваемости среди детей возрастной группы 0-4 года - 3385,2 на 100 тыс. и 15-17 лет - 2817,4 на 100 тыс. На отчетной неделе госпитализированы 335 человек, в т.ч. 235 (70%) детей. "По сравнению с предыдущей неделей количество госпитализированных снизилась на 12%. В г.Запорожье заболеваемость ниже эпидпорога на 55%", добавили в пресс-службе.

"В связи с высоким уровнем заболеваемости детей ОРВИ приостановлен учебный процесс в 17 школах на территории области и в 13 отдельных классах. В частности, в восьми школах Токмакского района, по одной школе закрыто в Черниговском, Новониколаевском, Михайловском, Приазовском районах; в двух школах Мелитопольского, Васильевского, Ореховского районов, в трех школах Гуляйпольского и Акимовского района. Следует отметить, что не прекращается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в г.Мелитополе, из-за чего с 27 февраля 2018 планируется приостановление учебного процесса в школах города", – сообщили в Запорожской ОГА.

Также отмечается, что в целом по Украине по данным эпиднадзора показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на седьмой неделе составил 746,6 на 100 тыс. населения, что на 31,1% больше эпидемического порога. Эпидемический процесс, кроме Житомирской, Ровенской и Хмельницкой, охватил еще две области: Черновицкую и Киевскую. Наблюдается региональное географическое распространение и высокая интенсивность активности гриппа и ОРВИ.

Кроме того, по данным эпиднадзора наблюдается увеличение количества пациентов, клиническое состояние которых подлежит определению случаев острой респираторной инфекции и уменьшение количества пациентов, клиническое состояние которых подлежит определению случаев тяжелой острой респираторной инфекции и гриппоподобного заболевания.

"По данным совместного бюллетеня ВОЗ и Европейского Центра по контролю за болезнями в странах Европейского Союза, граничащих с Украиной, наблюдается средний уровень интенсивности гриппа кроме Венгрии, где отмечена высокая интенсивность гриппа. Локальное географическое распространение гриппа зарегистрировано в Румынии, региональное - в Польше и широкое - в Словакии и Венгрии. Оказывались вирусы гриппа обоих типов – А и В, с преобладанием гриппа типа В", добавили в ОГА.