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02:32 28.02.2018

Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-главе Обуховского райсуда Киевской области

Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-главе Обуховского райсуда Киевской области

        Бывшему главе Обуховского районного суда Киевской области сообщено о подозрении по фактам вынесения неправосудных решений судьями участникам мирных акций в январе 2014 года, сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

      "В ходе осуществления досудебного расследования в порядке ст. ст. 111, 135, 278 УПК Украины сообщено о подозрении бывшему главе Обуховского районного суда Киевской области и одному из судей указанного суда в вынесении неправосудных постановлений, которыми незаконно привлечен к административной ответственности участников акции 29 декабря 2013 в президентскую резиденцию "Межигорье" и наложен максимально возможные взыскания в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УК Украины", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник.

      В информации отмечено, что Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины расследуется уголовное производство по фактам вынесения неправосудных решений судьями в января 2014 года в отношении участников мирных акций протеста, что привело к необоснованному их привлечения к административной ответственности, дальнейшего укрытия совершение указанных тяжких преступлений и служебной халатности, а также фактам вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота указанного суда по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 375, ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 367 и ч. 1 ст. 376-1 УК Украины.

      Кроме этого, указанному экс-главе суда сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 376-1 УК Украины, которые заключались в организации вмешательства в автоматизированную систему документооборота суда и организации вынесения неправосудного решения в отношении участников мирной акции другим судьей.

      "Сейчас решается вопрос об избрании указанным лицам мер пресечения. Досудебное расследование продолжается", – сказано в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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