События

00:57 28.02.2018

Утром 28 февраля въезд в Киев будет ограничен для крупногабаритного и большегрузного транспорта

Утром 28 февраля въезд в Киев будет ограничен для крупногабаритного и большегрузного транспорта

        В среду утром, в связи с плохими погодными условиями, на пять часов будет ограничен въезд в Киев для крупногабаритного и большегрузного транспорта, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

      "В связи с ухудшением погодных условий 28 февраля с 5:00 до 10:00 будет ограничен въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев. Такое решение принято сегодня, 27 февраля, Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА", – говорится в сообщении на сайте мэрии во вторник со ссылкой на Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций.

      Вместе с тем, в КГГА отметили, что по прогнозу синоптиков, в результате влияния активного циклона 27 и 28 февраля в столице ожидается метель, снег, температура воздуха ночью 28 февраля 12-14 мороза, днем 7-9 мороза.

      "Ограничение въезда в город позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствование работе снегоуборочной техники", сказано в сообщении.

      Кроме того протоколом комиссии поручено профильным структурам привлечь во время большого снегопада дополнительную специальную технику.

      "Для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы. Также городские власти убедительно просят киевлян в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту", – подчеркнули в КГГА.

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